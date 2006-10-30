Ющенко подпишет закон о Кабмине, если...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о Кабинете министров при условии закрепления принципиальных для него положений - об институте государственных секретарей, размежевании политических и административных функций министерств и ведомств, а также о контрассигнации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Президент в своем законопроекте сформулировал принципиальные положения. Их немного – всего 5-6. Если они войдут в правительственный вариант, то законопроект имеет все шансы быть подписанным Президентом», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Вместе с тем, советник Президента уверен, что президентский вариант законопроекта о Кабинете министров лучше правительственного варианта. «Президентский вариант законопроекта больше соответствует европейским традициям»,- считает он.

Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что Президент будет настаивать на включении своего варианта контрассигнации и рассчитывает на компромисс между Секретариатом Президента, аппаратом Кабмина и Верховной рады. «Но каждый компромисс имеет свои пределы», - добавил советник Президента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины подал свой проект закона о правительстве 13 октября. Президент Украины подал свой варианту законопроекта 27 октября. В своем варианте Президент, в частности, предлагает ввести институт государственных секретарей, уточнить принципы сотрудничества правительства с СНБО и других консультативных и совещательных органов, установить ответственность членов правительства за нарушение законов, а также определить причины, за которые глава государства может отказаться вносить в сессионный зал предложенную парламентской коалицией кандидатуру премьер-министра.