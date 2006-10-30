Закон об оппозиции должен способствовать эффективности власти

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что закон об оппозиции должен способствовать повышению эффективности власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в Киеве.

«Мы будем поддерживать законопроект об оппозиции, если он будет способствовать повышению эффективности власти», - сказал премьер.

Говоря о предложенном к рассмотрению в парламенте на этой пленарной неделе законопроекте об оппозиции, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этот законопроект не разрабатывался правительством и не проходил экспертизу в правительстве. «На наш взгляд, этот законопроект правительство должно обязательно получить перед тем, как он будет рассматриваться в парламенте», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня на Согласительном совете парламента сообщил, что ВР в пятницу, 3 ноября, будет рассматривать законопроект об оппозиционной деятельности.