Неопределенность в политике НАТО может пойти на пользу Украине

Политическая неопределенность в НАТО и слабость Украины могут создать удобный фон для вступления Украины в блок.

Такое мнение в статье для «Зеркала недели» выразил известный британский аналитик, руководитель программ по вопросам России и Евразии лондонского Королевского института международных отношений Джеймс ШЕРР.

«Некоторые самые преданные друзья Украины начинают думать о невозможном: что, несмотря на неспособность Украины идти вперед, приближаясь к стандартам НАТО, сегодня наступил тот наиболее удобный, но короткий момент, когда требовалось бы рассмотреть ее заявку на вступление», - считает Д.ШЕРР.

«В этот удобный момент позитивную роль могут сыграть слабости Украины и сомнения России, усиленные влиянием на ситуацию мирового финансового кризиса», - уточнил он.

При этом, по мнению эксперта, относительно удобный момент для подачи Украиной заявки на членство в блоке не будет очень продолжительным.

«Этот момент надо использовать с максимальной пользой, поскольку как показывает история, такие паузы обычно длятся недолго», - подчеркнул он.

Эксперт считает, что перед НАТО в данный момент появились целый ряд взаимосвязанных проблем, в частности, консолидации и сохранения единства при условии дальнейшего развития.

«Сегодня главная задача НАТО - консолидация и возобновление единства и прежней потуги. Если альянс хочет достичь этой цели, он не может позволить себе отступить, и в то же время не осмеливается предпринять шаг вперед», - убежден Д.Шерр.

По его мнению, положительным для Украины фактором является также готовность Европейского Союза более системно подходить к собственной безопасности и выстраиванию взаимоотношений с Украиной.

«Евросоюз должен стратегически подходить к вопросу своих отношений с Украиной, как и к вопросам собственной безопасности. Как следует из недавно заключенного между Украиной и ЕС рамочного соглашения по модернизации украинской газотранспортной системы, ЕС наконец, начал это делать», - констатировал эксперт.