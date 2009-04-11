Украина - не Боливия... Или всё-таки Боливия?

Принятие специального закона даст возможность решить правовые вопросы относительно одновременного проведения президентских и парламентских выборов.

Об этом сказал бывший председатель ЦИК Ярослав ДАВИДОВИЧ вчера в эфире «Свободы на Интере».

Он отметил, что не знает прецедента проведения совместных президентских и парламентских выборов, кроме Боливии. При этом он отметил: «но Украина - не Боливия».

По словам Я.ДАВИДОВИЧА, если будет принят специальный закон, то тем самым будут отброшены все те «правовые традиции», которые складывались на протяжении 18 лет украинской независимости.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА напомнил, что в Украине за 18 лет было 4 президентских выборов и 6 парламентских, но ни разу они не проводились одновременно. Он отметил, что ответ на вопрос о возможности проведения таких одновременных выборов «не дает прямо ни Конституция, ни закон о выборах Президента».

В то же время он отметил, что сроки для избирательных кампаний разные. А.МАГЕРА также напомнил, что разные и этапы избирательного процесса, а также механизм создания избирательных комиссий во время президентских и парламентских выборов.