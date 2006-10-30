31 октября в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ““Дешевые” политики стоят стране особенно дорого”. Организаторы – компании ЧП „Юрий”, ООО „Профессионал”, ЧП „Универсал Буд”, Голосеевский районный Совет. В работе примут участие – Юрий Борщевский адвокат; Андрей Цыганков, адвокат; Лариса Дудик, директор ООО „Профессионал”; Вера Крапова, директор ЧП „Юрий”; Валерий Шкарбан, директор ЧП „Универсал Буд”; Дмитрий Ларкин, представитель Голосеевского районного Совета Участники намерены довести до общественности и заинтересованных лиц факт того, что через процедуру искусственного банкротства и санации, через коррумпированных чиновников, карманных судей некоторые коммерческие структуры имеют возможность систематически получать в частную собственность объекты государственной собственности за бесценок. Всеми необходимыми материалами журналисты будут обеспечены на пресс-конференции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8-066-734-85-68.