Министры приходят и уходят, а госсекретарь остается

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Верховной Раде ввести институт государственных секретарей в составе министерств.

Об этом говорится в законопроекте “О Кабинете Министров Украины и центральных органах исполнительной власти”, текст которого содержится на официальном сайте Верховной Рады Украины. (Соответствующий законопроект главы государства №2325-1 зарегистрирован в ВР 27 октября – УНИАН).

Глава V законопроекта полностью посвящена деятельности министерств. В ней определены задачи министерств, их структура, порядок их формирования, реорганизации и ликвидации.

Согласно проекту закона, государственный секретарь возглавляет аппарат министерства, который обеспечивает выполнение министром его функций и полномочий, осуществляет контроль за выполнением законодательства и реализацией Программы деятельности Кабинета Министров Украины в соответствующей сфере.

Основными задачами государственного секретаря министерства определены обеспечение деятельности министра как руководителя министерства и члена Кабинета Министров Украины; организация текущей работы, связанной с выполнением возложенных на министерство задач, в том числе осуществление контроля за выполнением законодательства и Программы деятельности Кабинета Министров Украины в системе министерства; обеспечение стабильности и преемственности в работе аппарата министерства.

В законопроекте отмечается, что государственный секретарь не может быть членом политической партии.

Предусматривается, что государственный секретарь министерства назначается на должность Кабинетом Министров Украины по представлению государственного секретаря Кабинета Министров Украины, согласованному с соответствующим министром, сроком на пять лет, с правом повторного назначения. Кандидатуры на должности государственных секретарей министерств подбираются по результатам открытого конкурса, который проводится в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины в соответствии с законодательством о государственной службе.

Законопроектом также установлено, что Секретариат Кабинета Министров Украины возглавляет государственный секретарь Кабинета Министров Украины, который назначается на должность на конкурсной основе и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины, согласованному с Высшим советом государственной службы в порядке, определенном законодательством о государственной службе.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в ВР был зарегистрирован правительственный проект закона “О Кабинете Министров Украины”. В правительственном проекте закона институт государственных секретарей не предусмотрен.