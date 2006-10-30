Тимошенко вызывает Медведька и Луценко

Блок Юлии Тимошенко требует в четверг, 2 ноября, заслушать в Верховной Раде отчет генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о расследовании дел об убийстве члена Донецкого областного отделения БЮТ Геннадия Быстрякова и покушения на львовского депутата БЮТ Романа ФЕДИШИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня в интервью журналистам лидер БЮТ, народный депутат Юлия ТИМОШЕНКО.

Она считает, что ситуация, сложившаяся с покушениями и убийствами предпринимателей, политиков, «уже приобрела ужасное положение». Она напомнила, что 27 октября в Донецке убит Геннадий Быстряков, который был, в частности, помощником народного депутата Украины от БЮТ Владимира СКУБЕНКО, а также гендиректором Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Кроме того, на днях было совершено покушение на еще одно бютовца во Львове, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Украина снова возвращается к тем временам, когда «трупы предпринимателей, политиков, юристов и судей будем находить по терриконам». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что фракция БЮТ обратилась в Согласительный совет парламента с тем, чтобы в четверг поставить вопрос о заслушивании информации относительно расследования этих дел.

В то же время, подчеркнула лидер БЮТ, Согласительный совет не принял по данному вопросу решения. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ будет настаивать, чтобы в четверг, 2 ноября, все-таки была заслушана информация генерального прокурора и министра внутренних дел по данному вопросу. Она отметила, что “на сегодня, к сожалению, убивают тех предпринимателей, которые не находятся во власти”.

Как сообщал УНИАН, Г.Быстряков был найден убитым 28 октября в собственной квартире в Донецке.

Покушение на депутата Львовского городского совета, генерального директор рынка “Шувар” Романа ФЕДИШИНА было совершено 26 октября во Львове. Тогда был взорван его автомобиль. Вследствие взрыва погибла 14-летняя школьница, а сами Р.ФЕДИШИН и его помощник получили ранени