Ющенко проведет встречу по ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня или завтра проведет встречу с руководителями фракций Верховной Рады по вопросам ускоренного принятия законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции «Наша Украина» Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

Он напомнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю запланировано рассмотреть законопроекты о вступлении в ВТО.

При этом П.ЖЕБРИВСКИЙ подчеркнул, что парламент должен за три недели принять законопроекты, необходимые для вступления в ВТО, чтобы уже до конца года можно было определиться с соответствующим решением. «Это будет зависеть от политической воли. «Наша Украина» и, насколько я знаю, БЮТ готовы голосовать. Насколько готовы голосовать представители так называемой антикризисной коалиции мне достаточно трудно сказать, но, я думаю, что такой согласительный совет при Президенте должен решить, каким образом будет действовать парламент по поводу принятия ВТО-законопроектов», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

В то же время П.ЖЕБРИВСКИЙ отверг возможность уступок со стороны «Нашей Украины» относительно принятия государственного бюджета в обмен на уступки антикризисной коалиции относительно законов по ВТО. Он заметил, что этот вопрос не рассматривался, но, по его словам, сегодня тяжело говорить о поддержке «Нашей Украиной» проекта государственного бюджета на 2007 год.