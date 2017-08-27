Осужденный оккупантами крымский татарин Зейтуллаев обратился к ООН и начал голодовку

Незаконно осужденный на территории России крымский татарин Руслан Зейтуллаев обратился с открытым письмом к Организации Объединенных Наций с призывом продолжить давление на Россию с целью освобождения всех украинских политзаключенных.

Письмо, датированное 27 июля, обнародовано в Twittere Постоянного представительства ООН в Украине 25 августа.

Он отметил, что «фактически Крымский полуостров оказался в правовом поле Российской Федерации и именем РФ (на нем – Ред.) принимаются незаконные и неконституционные решения». «В своем обращении прошу Вас продолжить оказывать всестороннее давление на правительство Российской Федерации до полного освобождения всех незаконно заключенных в тюрьмах граждан Украины и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа», - говорится в письме. Также Зейтуллаев добавил, что объявляет бессрочную голодовку – «отказываюсь принимать пищу, находясь незаконно в СИЗО №1 Ростова».

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Как сообщал УНИАН, Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористической группировке» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористической группы. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. 26 апреля 2017 года суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам заключения. 27 июля Верховный суд России увеличил Зейтуллаеву срок заключения с 12 до 15 лет. 18 августа его этапировали из г. Ростов-на-Дону в одно из пенитенциарных учреждений Республики Башкортостан.