Черновецкий требует опровергнуть сообщение о задержании депутата

Блок Леонида Черновецкого требует от средств массовой информации опровергнуть сообщение о якобы задержании правоохранителями депутата Киевсовета от блока Черновецкого Игоря ЛАВРОВА.

Об этом говорится в официальном заявлении Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете, переданном УНИАН.

В документе напоминается, что 27 октября ряд СМИ распространил информацию о якобы задержании правоохранительными органами депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Игоря ЛАВРОВА. “Депутаты фракции Блока Леонида Черновецкого официально заявляют, что ни один депутат Киевсовета от нашей политической силы не был задержан и не совершал никаких противоправных действий”, - отмечается в заявлении.

“Поэтому, в связи с распространением рядом СМИ информации, которая базировалась исключительно на слухах и попытке найти дешевую сенсацию, Блок Леонида Черновецкого требует от этих СМИ опровержения неправдивой информации и официального извининения перед депутатом Киевсовета. В противном случае депутат Киевсовета И.ЛАВРОВ оставляет за собой право защищать свои честь и достоинство в суде”, - отмечается в документе.

В собственном заявлении И.ЛАВРОВА, переданном УНИАН пресс-службой Блока Черновецкого, депутат Киевсовета опровергает информацию о том, что он якобы совершал какие-либо противоправные действия. По словам И.ЛАВРОВА, “подобную информацию” он расценивает “как клевету и действия, направленные как против Блока Леонида Черновецкого, так и против самого Леонида Михайловича”.

И.ЛАВРОВ убежден, что заинтересованные в распространенные подобной информации преследуют лишь одну цель: дискредитировать Блок Черновецкого и самого Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

“Я считаю, что всем СМИ, которые распространили эту неправдивую информацию, следует разместить опровержение и извиниться передо мной лично. В противном случае я оставляю за собой право отстаивать свои честь и достоинство в суде”, - отметил в заявлении депутат Киевсовета И.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 октября информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что в Киеве сотрудники Управления борьбы с экономическими преступлениями при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержали депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого И.ЛАВРОВА (1977 года рождения). Он является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности. От кого и за что И.ЛАВРОВ получил взятку, собеседник агентства не уточнил. По информации источника, задержанный был доставлен в прокуратуру Голосеевского района, которая решала вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 октября “5-й канал” сообщил, что И.ЛАВРОВ отрицает факт своего задержания за получение взятки. По данным телеканала, И.ЛАВРОВ заявил, что был в милиции, но лишь сопровождал своего товарища, который давал объяснение относительно собственного бизнеса. “Я не был ни задержанным, ни арестованным, никакие уголовные дела не возбуждались”, - сказал он.