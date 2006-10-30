Президент хочет быть более активным в назначении премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Верховной Раде предоставить ему право представлять кандидатуру премьер-министра в сессионном зале перед назначением.

Соответствующий законопроект “О Кабинете Министров Украины и центральных органах исполнительной власти”, зарегистрированный 27 октября №2325-1, содержится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Положение о представлении кандидатуры премьера Президентом содержится в пункте 7 статьи 9 законопроекта.

Кроме того, пункт 6 этой же статьи предусматривает, что кандидат на должность премьера обязан по требованию парламентских фракций встретиться с ними и ответить на их вопросы.

Президент также предлагает законодательно закрепить за ним право отклонять предложенную парламентской коалицией кандидатуру на должность премьер-министра в случае нарушения требований Конституции и закона о правительстве относительно внесения кандидатуры премьера, или несоответствия этой кандидатуры требованиям к членам правительства.

Законопроектом Президент предлагает установить такие требования к членам правительства: наличие права голоса, высшее образование, владение государственным языком, отсутствие непогашенных судимостей за совершение преднамеренного преступления. Кроме того, Президент предлагает установить, что члены правительства не имеют права совмещать свою служебную деятельность с другой работой (кроме преподавательской, научной и творческой во внерабочее время), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, что имеет целью получение прибыли.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в ВР был зарегистрирован правительственный проект закона “О Кабинете Министров Украины”. В правительственном законопроекте нет положения о том, что кандидата на должность премьера должен представлять Президент. Кроме того, в правительственном законопроекте не выписана возможность отклонения Президентом кандидатуры на должность премьера. Что же касается встречи с парламентскими фракциями, то правительственный законопроект предлагает лишь предоставить право фракциям встретиться с кандидатом перед рассмотрением его кандидатуры в сессионном зале.

В своем законопроекте Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также предлагает Верховной Раде обязать премьер-министра вносить кандидатуры на правительственные должности исключительно списком.

При этом Президент предлагает законодательно закрепить, что внесение кандидатур на должности членов правительства должно происходить не позднее, чем на 15-й день после избрания парламентом премьер-министра.

Кроме того, Президент считает необходимым вместе с кандидатурами вносить сведения об их профессии, образовании, партийности, трудовой деятельности, наиболее существенных фактах биографии, вхождении в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, что имеет целью получение прибыли, судимости кандидата, а также об имущественном состоянии, обязательствах финансового характера и доходах кандидата и членов его семьи. Все сведения должны быть собственноручно подписаны соответствующим кандидатом на должность члена Кабинета Министров Украины.

Президент также предлагает закрепить, что в случае отклонения Верховной Радой кандидатуры на должность члена Кабинета Министров новое представление относительно кандидатуры для назначения на указанную должность вносится в семидневный срок.

Как сообщал УНИАН, в правительственном законопроекте предусматривается право премьера вносить кандидатуры на должности членов правительства как списком, так и отдельно. Кроме того, в правительственном законопроекте предусматривается, что кандидатуры на должности членов правительства, кроме министра обороны и министра иностранных дел, предлагаются премьеру парламентскими фракциями, которые входят в состав коалиции.

В правительственном законопроекте также не установлены сроки относительно представления кандидатур на должности членов правительства.