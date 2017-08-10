Путин собрался в оккупированный Крым, намерен встретиться со своими байкерами
19:17, 10 августа 2017Мир
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Путин побывает на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе.
Фотоиллюстрация / Twitter
С 18 по 20 августа президент совершит поездку в оккупированный Крым. В поездке Путин пообщается с участниками молодежного лагеря «Таврида», который посещал и в прошлом году, пишет РБК.
24 июня этого года Путин уже был в оккупированном Крыму — посещал детский лагерь «Артек». Обсуждается также, что Путин посетит международный фестиваль «Опера в Херсонесе» в севастопольском музее-заповеднике, а также байк-шоу «Ночных волков» и пообщается с участниками. Байк-шоу проходит в Севастополе ежегодно, в этот раз оно состоится 18–19 августа.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
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