Замена Нуланд: Порошенко прокомментировал работу нового спецпредставителя США по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко считает эффективной деятельность специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны США Джеймсом Мэттисом сегодня в Киеве.

«Я еще раз могу приветствовать деятельность посла Волкера. Я хочу сказать, что мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата, и я уверен в том, что сотрудничество, которое сегодня есть на уровне МИД, представителей моей администрации, может свидетельствовать о чрезвычайно высокой эффективности работы господина Волкера, в том числе и во время встречи с господином Сурковым», - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса.

Бывший посол США в НАТО Волкер был назначен 7 июля специальным представителем, который курирует ведение переговоров по ситуации в Украине.