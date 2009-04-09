Ющенко не собирается подсовывать Яценюку костыли

Президент Украины Виктор Ющенко опровергает информацию о том, что он готовит преемника на пост президента страны, и что этим приемником является экс-спикер парламента, депутат Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба Ющенко.

В украинских СМИ появилась информация, что президент Украины Виктор Ющенко якобы готовит преемника на свой пост, и этим преемником является Яценюк. Очередные выборы президента на Украине назначены на 25 октября текущего года.

"Я не скрываю своих симпатий к Арсению Петровичу (Яценюку). Этого человека я знаю уже немало лет. Многое из того, что происходило в его карьере, было благодаря моим решениям. Потому что я уверен: это перспективный, большой политик, который нужен Украине, нации. Европейского типа, не скован, с юмором, с фантазией,- это уже молодое поколение. Но можно ли сказать, что я лишаю этого человека самодостаточности? Что подсовываю ему костыли и говорю - опирайся? Это неправда. Я уверен, что Арсений Яценюк - самодостаточный политик", - сказал Ющенко в интервью украинскому еженедельнику "Фокус", отвечая на вопрос о подготовке преемника на пост президента страны.

РИА Новости