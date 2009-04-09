Северинсен правда думает, что украинские политики не знают, чего хотят?

Бывший докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине, советник украинского премьера Ханне СЕВЕРИНСЕН считает, что в Украине не стоит вводить двухпалатный парламент, поскольку это может привести к ухудшению процесса принятия решений высшим законодательным органом страны.

Об этом она сказала в интервью газете “День” (№ 61 от 9 апреля).

По мнению Х.СЕВЕРИНСЕН, дискуссия по поводу конституционных изменений “должна начинаться не с условия введения двухпалатного парламента”, а с вопроса: “Чего нужно достичь?”. То есть, с определения, в чем заключается слабость существующей политической системы и что можно получить введением новой.

Х.СЕВЕРИНСЕН выразила сомнение по поводу аргументов, которые приводятся в интересах двухпалатного парламента. Так, по поводу заявлений о возможности стабилизировать ситуацию в стране верхней палатой парламента, она отметила, что не “может понять, каким образом двухпалатный парламент будет способствовать стабильности страны”.

По ее убеждению, главная проблема Украины сегодня – это отсутствие четкого разграничения полномочий и ответственности между органами государственной власти. В результате, добавила она, правительство, которое должно руководить страной в условиях демократии, “на самом деле не может этого делать”.

“Нужно, чтобы избиратели знали, кто принимает решение и кто отвечает за его выполнение”, - отметила экс-докладчик ПАСЕ, добавив, что в странах, где существует две палаты, это в основном вызвано традициями.

По поводу аргумента об увеличении регионального присутствия в парламенте, то, по мнению Х.СЕВЕРИНСЕН, в Украине нужно обеспечить другое - дать регионам возможность быть более услышанными. Прежде всего, считает она, это можно обеспечить, введя открытые списки, чтобы люди в регионах могли избирать своих представителей в Верховную Раду. Другой путь эксперт видит в децентрализации власти и передаче больших полномочий в регионы, чтобы больше решений принималось на местном уровне.

“А если ввести вторую палату, то это приведет лишь к ухудшению процесса принятия решений”, - подытожила Х.СЕВЕРИНСЕН. Кроме этого, по ее мнению, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, много предложенных изменений к Конституции не будут введены в действие.