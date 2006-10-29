В случае отставки министров-нашеукраинцев замены будут сделаны немедленно

В случае отставки министров - членов “Нашей Украины” замены будут сделаны немедленно и стабильность работы Кабинета министров будет обеспечена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске заявил председатель Верховной Рады Олександр МОРОЗ.

Он отметил, что завтра координационный совет парламентской коалиции рассмотрит вопрос относительно окончательной позиции “Нашей Украины”.

О.МОРОЗ сообщил также, что на будущей неделе парламент рассмотрит 5-6 законопроектов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что "Наша Украина" переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

19 октября министры от "Нашей Украины" - Юрий ПОЛЯЧЕНКО, Юрий ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Игорь ЛИХОВЫЙ зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.

В понедельник, 30 октября, Верховная Рада на Согласительном совете решит, отправлять ли 31 октября в отставку этих 4 министров.