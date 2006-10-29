Как Янукович собирается на Украине заработать

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что наша страна заинтересована в транзите через ее территорию российского газа в Европу и вместе с тем хочет быть энергетически независимой.

Как сообщает NEWSru, об этом он сказал в интервью программе "Вести недели" телеканала "Россия", которое показывается в воскресенье.

"Украина - это транзитная страна. Конечно, мы хотим на этом заработать. Но кроме этого, у Украины есть желание быть более независимой, то есть мы должны стремиться к тому, чтобы добывать как можно большее количество энергоносителей как на территории Украины, так и за ее пределами. И вот в этом плане, конечно же, мы с Россией можем построить взаимовыгодные партнерские отношения. Все остальное это детали", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

"На данном этапе я считаю, что мы добились главного - мы наших европейских партнеров убедили в том, что мы - Украина и Россия - в состоянии договориться и создать гарантированные условия поставок энергоносителей", - добавил премьер.

Касаясь внутриполитических проблем на Украине, он сказал, что не существует антагонизма между правящей антикризисной коалицией и пропрезидентской партией "Наша Украина".

"Сейчас сложилась ситуация таким образом, что по большому счету нет антагонизма антикризисной коалиции по отношению к "Нашей Украине" и наоборот. Чем закончится этот процесс в парламенте, покажет время. Может быть, это будут ситуативные объединения в решении каких-то вопросов", - предположил В.ЯНУКОВИЧ.

"Да, возможно это будет коалиция. Если это даже и будет оппозиция, что вполне естественно, то мы абсолютно нормально к этому относимся. Не может быть сильная власть без оппозиции", - отметил премьер. Он также сказал, что вопрос о статусе русского языка на Украине будет решаться или в парламенте, или на референдуме.

"Европейская хартия о языках на Украине ратифицирована. Она работает. Нет сегодня вопросов языковых в судах, в больницах, учебных заведениях, - заявил В.ЯНУКОВИЧ. - Государственный язык - украинский. Но русский язык, конечно, это язык, который требует, естественно, определенного статуса". "Вопрос этот рано или поздно будет решен. То ли он будет решен в парламенте, то ли на референдуме. И как решит его украинский народ, так и будет", - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что вопрос о Черноморском флоте России на украинской территории должен быть решен до 2017 года, когда истекает срок договора о пребывании ЧФ в Севастополе.

"Мы вообще-то должны стремиться прожить эти 10 лет стабильно, и, конечно, Россия должна четко понимать, что России выгодно строить свои базы у себя на территории, в районе Новороссийска, или же, возможно, эксплуатировать какие-то объекты в Крыму. Но мы должны посмотреть. И этот вопрос рассматривать совместно", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Не должно быть такого, что подошел 2017 год, мы до этого времени не определились, а в 2017 году говорим, извините, до свидания. Такого не должно быть", - добавил украинский премьер.