Спецпредставитель США по делам Украины: российская агрессия - это риски для всей Европы

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что российская агрессия - это риски для всей Европы. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, фрагмент которой был показан в эфире телеканала "112-Украина".

"Мы собрались здесь, когда на европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда - это меньше, чем два часа самолетом. Этого не должно было произойти вообще, и теперь мы должны делать все, чтобы прекратить человеческие страдания, ведь в конфликте уже погибли около 10 тысяч человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома. Это вызов не только для Украины, это риски для всей Европы", - подчеркнул Волкер.

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Как сообщал УНИАН, Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса.

По данным Госдепартамента США, 23 августа Волкер приедет в Киев, где "присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с украинскими чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги в дипломатических переговорах с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Бывший посол США в НАТО Волкер был назначен 7 июля специальным представителем, который курирует ведение переговоров по ситуации в Украине.