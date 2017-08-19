В Госдепе подтвердили встречу Волкера с представителем России в Минске

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 21 августа встретится с представителем российского правительства, чтобы обсудить российско-украинские отношения.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает УП.

Согласно сообщению, встреча состоится в Минске. После этого Волкер посетит Вильнюс для обсуждения украинского вопроса с правительством Литвы.

Читайте такжеВ Госдепе прокомментировали слова спецпредставителя США о оборонительное вооружение для Украины

Также в Госдепе сообщили, что 23 августа Волкер вернется в Украину, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием министра обороны США Джеймса Мэттиса, который прибудет в Киев 24 августа, и обсуждения дальнейших шагов для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров по ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а «горячая война».

При администрации бывшего президента США Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд.