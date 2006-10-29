Мороз - против ”колоссальной авантюры”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ надеется, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит закон о Фонде государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания в Луганске с председателями областного совета, облгосадминистрации, а также руководителями городских госадминистраций и мэрами городов, депутатами облсовета.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь А.МОРОЗА Виктория ШВЕДОВА, председатель ВР считает, что принятие и введение в действие закона о ФГИУ улучшит систему управления на местах. “Будут улучшены элементы системы управления на местах”, - сказал А.МОРОЗ.

Он охарактеризовал политическую ситуацию в государстве как стабильную и выразил уверенность, что такой она останется на протяжении всей каденции парламента этого созыва. Председатель ВР также убежден, что правительство стабильно будет работать на протяжении 5 лет. “Мы находимся в начале серьезной реформы системы государственного управления, которая связана с реализацией конституционной реформы”, - сказал он.

А.МОРОЗ убежден, что изменения в Конституцию были внесены “абсолютно правильно”. “Это был безальтернативный путь”, - добавил он. По словам председателя ВР, “иначе мы никогда не приблизимся к европейской модели управления”.

Говоря о проекте госбюджета на 2007 год, А.МОРОЗ выразил убеждение, что 31 октября законопроект о госбюджете будет принят в первом чтении.

По его словам, проект бюджета на 2007 год лучше, чем бюджет 2006 года. Это касается социальных показателей, показателей перераспределения ВВП, а также показателей соотношения между центральным и местными бюджетами. По мнению А.МОРОЗА, некоторые недостатки проекта бюджета будут исправлены во время рассмотрения в парламенте.

Комментируя разговоры о ревизии политреформы, А.МОРОЗ сказал, что “дискуссии эти понятны – за ними скрывается борьба за власть”. “Однако возвращение к прежней системе управления – это колоссальная авантюра”, - добавил он.

Председатель ВР высказался за продолжение конституционной реформы в части местного самоуправления. По его словам, необходимо обеспечить такую модель управления на местах, при которой избиратель “будет отвечать за свой выбор”. “Местные советы должны в полной мере выполнять свои задачи, но для этого необходимо реформировать бюджетную, налоговую и жилищно-коммунальную сферы”, - сказал А.МОРОЗ.

Он попросил участников совещания вносить свои предложения относительно реформирования системы местного самоуправления, чтобы их позиция была учтена, что улучшит “эффективность системы госуправления на местах”.

Сегодня в Луганске А.МОРОЗ также примет участие в заседании политисполкома Социалистической партии Украины и даст пресс-конференцию для местных СМИ.