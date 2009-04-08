Литвин не пьет молоко, а яйца берет у тещи

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, находясь в Полтаве, рассказал журналистам некоторые подробности своей личной жизни.

Так, отвечая на вопрос о том, где он встретит Пасху и знает ли, сколько стоит десяток яиц и литр молока сегодня в магазине, спикер признался, что в магазине яйца не покупает.

"Я в магазине их не покупаю. Яйцами нас обеспечивает теща. Моя задача в этом вопросе единственная: весной купить цыплят и отвезти их теще, а потом она нам дает яйца", - сказал В.ЛИТВИН.

Также он отметил, что вообще не пьет молоко.

"Я вычитал, что оно в моем возрасте не полезно", - сказал В.ЛИТВИН.

Также спикер заявил, что ежедневно мониторит сводку с ценами на все продукты. Но не назвал стоимость литра молока или другого продукта.