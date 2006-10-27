Севастополь присоединится к ЕС первым

Сегодня в Севастополе начал работу двухдневный форум «Южный вектор во внешнеполитической стратегии Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, открывая форум, отметил, что избрание для форума Севастополя является «вполне своевременным и далеко не случайным», в частности, ввиду того, что «европейская интеграция сегодня признана ключевым приоритетом во внешней политике нашей страны». Однако, как сказал он, «для подавляющего большинства она все еще традиционно остается определенным политическим выбором между Востоком и Западом, в то время как развитие событий объективно требует поворота Украины лицом к Югу».

По словам С.КУНИЦЫНА, «вполне очевидно, что уже в будущем году состоятся существенные геополитические изменения в Черноморском регионе. Европейский Союз, после предполагаемого вступления в него Болгарии и Румынии, официально приобретет статус Черноморского, и границы Евросоюза будут близки Севастополю в лице этих стран. Это, безусловно, создаст предпосылки для построения в Средиземноморско-Черноморском регионе системы экономического сотрудничества и безопасности с участием всех региональных игроков». В этих условиях, продолжил он, «место расположения украинского Причерноморья становится действительно уникальным. Более того, оно становится одним из важнейших интеграционных ресурсов для всей Украины».

По мнению главы горгосадминистрации, «в этом контексте полностью меняется постановка Крымского вопроса, взгляды на крымскую индустрию и социальный капитал полуострова как ресурс для нового геополитического прорыва Украины, автоматически освобождает его от кризиса перспективы, вокруг которого разворачивалось немало спекуляций».

Как считает С.КУНИЦЫН, «растущий интерес к Черноморскому региону, расширение Евросоюза на юго-восток уже в близком будущем создаст новые возможности как для Украины в целом, так и для Крыма и для Севастополя».