Президент 1 ноября едет в Харьков

Пресс-конференция состоится в Институте прокуратуры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в среду, 1 ноября, посетит с рабочей поездкой Харьков. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации. По данным пресс-службы, глава государства в Харькове проведет пресс-конференцию для журналистов региональных средств массовой информации. Пресс-конференция пройдет в помещении Харьковского института прокуратуры.

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