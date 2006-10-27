Президент 1 ноября едет в Харьков
20:28, 27 октября 2006Политика
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Пресс-конференция состоится в Институте прокуратуры
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в среду, 1 ноября, посетит с рабочей поездкой Харьков.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.
По данным пресс-службы, глава государства в Харькове проведет пресс-конференцию для журналистов региональных средств массовой информации.
Пресс-конференция пройдет в помещении Харьковского института прокуратуры.
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