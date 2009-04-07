ОБСЕ призывает Украину переписать законы о выборах

Координатор проектов ОБСЕ в Украине Любомир КОПАЙ призывает украинских политиков внести изменения в избирательное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Гостомеле Киевской области по случаю передачи ОБСЕ и Европейским Союзом компьютерного оборудования Центральной избирательной комиссии для введения Государственного реестра избирателей.

«Введение Государственного реестра избирателей в Украине является одной из основных рекомендаций ОБСЕ. Современное компьютерное оборудование, которое мы сегодня передаем ЦИК, значительно повысит уровень возможности органов ведения реестра по созданию и постоянному обновлению базы данных избирателей. В свою очередь, это улучшит качество проведения следующих выборов Президента Украины. Однако решающими в этом отношении станут поправки к избирательному законодательству», - сказал Л.КОПАЙ.

При этом руководитель отдела политики, прессы и информации представительства Еврокомиссии в Украине Дирк ШЮБЕЛЬ отметил, что предоставление компьютерного оборудования должно способствовать выполнению обязательств по внедрению демократических стандартов и верховенства права согласно плану действий между Украиной и ЕС, особенно в части, касающейся демократического проведения выборов.