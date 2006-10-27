Костенко называет искусственными вопросы языка и УПА

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО уверен, что в Украине нет языковой проблемы, а есть лишь политические спекуляции на эту тему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Только перед выборами разыгрывается языковая карта, проблема УПА, Церкви или тема НАТО - это те барьеры, баррикады, которые разделяют общество и приводят к потерям", - сказал Ю.КОСТЕНКО. По его словам, языковой вопрос в Украине урегулирован законодательством.

Что касается воинов ОУН-УПА, Ю.КОСТЕНКО заявил, что задача украинской власти и государства - сделать так, "чтобы они не чувствовали себя людьми второго или пятого сорта". "Это тема искусственная, чтобы эти политические баррикады оборачивались экономическим упадком", - заявил глава УНП. При этом он добавил, что, к примеру, "в России никто не говорит о белых и красных, в России была гражданская война, когда брат шел против брата. В России ПУТИН Владимир Владимирович поклоняется останкам царя Николая II, и коммунисты этому не противятся, никто не ставит об этом вопросов в Думе".