Наша Украина поддержала Тимошенко

"Наша Украина" предлагает временно отстранить Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики.

Как говорится в заявлении “Нашей Украины”, переданном агентству УНИАН, 26 октября на украинском телевидении была обнародована информация о существовании коррупционных схем в сфере газоснабжения. “Наша Украина” убеждена, что общество должно знать полную информацию по одному из самых болезненных вопросов национальной безопасности Украины. Украинские граждане должны получить проверенные факты о реальном состоянии дел, а также деятельности органов власти и субъектов хозяйствования в газовой сфере, говорится в заявлении.

“Наша Украина” считает, что “вчерашнее выступление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о причастности к компании “РосУкрЭнерго” министра топлива и энергетики Ю.БОЙКО, экс-президента Леонида КУЧМЫ и нынешнего премьера Виктора ЯНУКОВИЧА дают основания для проведения тщательного и непредвзятого расследования”.

Поэтому “Наша Украина” требует временно отстранить Ю.БОЙКО от должности министра топлива и энергетики, создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины и провести расследование, чтобы выяснить возможность применения коррупционных схем, а в случае их выявления – привлечь виновных к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Украины.