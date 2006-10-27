Мороз не видит себя на посту Президента Украины

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не видит себя на должности Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи со студентами Киевского Национального экономического университета.

Отвечая на вопрос: «Видите ли Вы себя на должности Президента Украины?», А.МОРОЗ сказал: «Нет», а затем добавил: «А зачем это мне?».

Он отметил, что был инициатором изменений в системе власти, при которой каждый институт власти имеет свои функции, свои обязанности и права. По словам А.МОРОЗА, если бы он стал Президентом в 1999 году или в 2004 году, он все равно бы занимался изменениями к Конституции Украины.