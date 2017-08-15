Президент "Антонова" Коцюба решил уйти в отставку

Президент государственного предприятия "Антонов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", Александр Коцюба принял решение покинуть свою должность. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что он успешно руководил авиастроительным предприятием более года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами.

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Согласно сообщению, Коцюба принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.

Как сообщал УНИАН, ГП "Антонов" по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом - до 178,1 млн грн.

В конце июля Кабинет министров принял решение о ликвидации юридической формы госконцерна "Антонов" в связи с его переводом в состав "Укроборонпрома".

Госпредприятие "Антонов" – единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее известных разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.