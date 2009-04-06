Шамшур хочет водить экскурсии по МИД

Посол Украины в США Олег Шамшур в интервью журналу «Главред» рассказал о своем плане действий в случае назначения министром иностранных дел.

Главным вызовом он назвал ситуацию, связанную с мировым экономическим кризисом. «Вижу здесь наше задание в активном взаимодействии с международными финансовыми институтами, прежде всего с МВФ и Всемирным Банком», - отметил дипломат.

Своим вторым заданием потенциальный министр назвал «продолжение курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию».

Следующим приоритетом в перечне Шамшура стоит «обеспечение поступательного развития наших отношений со странами - ключевыми партнерами Украины». «В этой связи относительно РФ я бы сформулировал для себя довольно «скромную» программу – сосредоточиться на достижении максимально возможного прогресса в решении проблемных вопросов двусторонней повестки дня и попробовать снизить «градус» эмоциональности в наших отношениях за счет усиления прагматичности отношений, взаимного уважения и, если не понимания, то, по крайней мере, корректного отношения к национальным интересам каждой стороны», - говорит дипломат.

Четвертый вызов Шамшура – «изменить искривленный, по моему мнению, имидж МИД в целом и украинского дипломата в частности в общественном восприятии». «Стоило бы, например, устроить несколько экскурсий по министерству или посольствам, чтобы все увидели, что в нем работают нормальные, патриотически настроены люди. И чтобы была возможность сравнить зарплату, которую получают в системе МИД Украины и других близких к нам или даже низших по экономическому развитию государствах», - рассказал кандидат на министерскую должность.

«Наконец, последнее, о чем бы хотел сказать, но с чего, очевидно, пришлось бы начинать работу - это введение неотложных мер в связи с критическим финансовым положением МИД», - рассказал о пятом вызове в своей работе Олег Шамшур.