Пресс-секретарь Тимошенко уверяет, что премьер не болеет

16:35, 06 апреля 2009
Политика
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"...работает в обычном для нее режиме"

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА не подтверждает информацию, появившуюся в СМИ, о болезни Юлии ТИМОШЕНКО.

"Юлия Владимировна работает в обычном для нее режиме" - заявила М.СОРОКА в комментарии УНИАН.

*** Сегодня СМИ, ссылаясь на источники в Кабинете Министров, распространили информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО не вышла на работу в связи с болезнью.

 

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