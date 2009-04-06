Пресс-секретарь Тимошенко уверяет, что премьер не болеет
16:35, 06 апреля 2009Политика
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"...работает в обычном для нее режиме"
Пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА не подтверждает информацию, появившуюся в СМИ, о болезни Юлии ТИМОШЕНКО.
"Юлия Владимировна работает в обычном для нее режиме" - заявила М.СОРОКА в комментарии УНИАН.
*** Сегодня СМИ, ссылаясь на источники в Кабинете Министров, распространили информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО не вышла на работу в связи с болезнью.
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