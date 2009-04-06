Ющенко хочет, чтобы НАТО держало двери открытыми

Украина приветствует обретение Албанией и Хорватией полноправного членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Джоном ТАННЕРОМ в Киеве.

Президент Украины в очередной раз отметил, что рассматривает Североатлантический альянс как единственную эффективную систему обеспечения безопасности на трансатлантическом пространстве.

«Украина поддерживает процесс дальнейшего расширения НАТО и приветствует присоединение Албании и Хорватии к этой организации», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня важно продолжать политику «открытых дверей» в НАТО.

Как сообщал УНИАН, Албания и Хорватия стали полноправными членами НАТО 1 апреля, когда все страны-члены сообщили о завершении ратификационных процедур по присоединению этих двух стран к Альянсу.