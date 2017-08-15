Госизмена Януковича: в суде допросят экс-представителя Украины в ООН Сергеева (видео)

В Оболонском суде состоится допрос экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На предыдущем заседании как доказательство заслушали выступление президента России, где Путин говорит, что ввел войска в Украину, потому что к нему обратился с письмом Янукович. Сегодня обвинение обещает представить новые доказательства виновности Януковича.

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Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.