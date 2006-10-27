Политсовет НСНУ (фоторепортаж)

Политсовет партии “Народный Союз Наша Украина” подтвердила полномочия Романа БЕССМЕРТНОГО как руководителя партии. Об этом журналистам сообщил член Политсовета Юрий ПАВЛЕНКО. Он заметил, что в начале заседания Р.Бессмертный сам поднял вопрос о смене руководства, но Совет отказался это делать.

В свою очередь другой член Политсовета НСНУ Николай КАТЕРИНЧУК в интервью журналистам выразил мнение, что старое руководство партии должно уйти в отставку, включая и его самого. Он считает, что председателем партии должен быть непосредственно Виктор ЮЩЕНКО, и это решение должно быть проголосовано на съезде.

Член Политсовета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО, отвечая на вопрос, каким он видит политическое будущее партии, отметил, что с этим определится съезд.

Член Политсовета Евгений ЧЕРВОНЕНКО сказал журналистам, что поднимет на Совете партии вопрос о том, что «все варианты ЛТД типа «За ЕдУ» и другими проектами сверху, они обречены». Он выразил надежду, которая будет найдена формула, как формировать партию по демократическому принципу «снизу». Он также выразил надежду, что “сегодня Бог даст ум всем членам Политсовета”.