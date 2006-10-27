”Фокус” определил самую влиятельную женщину Украины

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО по результатам рейтинга еженедельника «Фокус» признана самой влиятельной женщиной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный редактор «Фокуса» Вахтанг КИПИАНИ.

По его словам, журнал решил составить рейтинг ста наиболее влиятельных женщин Украины. Рейтинг был составлен путем экспертного опроса.

В.КИПИАНИ рассказал, что сначала редакция «Фокуса» составила список претенденток из 125 фамилий. По его словам, основными критериями отбора были участие в принятии важных государственных решений, руководство крупным бизнесом и общественными организациями, активная социальная деятельность и известность в обществе. После этого места в рейтинге определяли 31 авторитетный украинский эксперт, которых отобрала редакция «Фокуса». В состав экспертной комиссии вошли известные политики, бизнесмены и общественные деятели.

На втором месте после Ю.ТИМОШЕНКО идет лидер парламентской фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, третье место заняла председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК. Дальше места распределились таким образом: четвертое – председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, пятое – заместитель главного редактора еженедельника «Зеркало недели» Юлия МОСТОВАЯ, шестое – Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, седьмое – народный депутат Украины из фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, восьмое – супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, девятое – народная артистка Украины София РОТАРУ и десятое – заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Ю.ТИМОШЕНКО получила звание Личность года-2005 по версии еженедельника «Корреспондент».