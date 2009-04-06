Петтеринг: Европа хочет видеть Украину в хороших отношениях с Россией

Президент Европейского парламента Ганс-Герт ПЕТТЕРИНГ надеется, что Украина будет играть главную роль в выполнении программы ЕС «Восточное партнерство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Мы находимся в процессе развития «Восточного партнерства», так называемого партнерства Еврогородов, и мы проводим саммит в Праге 7 мая и надеемся, что Украина будет играть главную роль именно в этой программе, в этом партнерстве», - сказал президент Европарламента.

Кроме того, он отметил, что Европа хочет видеть Украину в хороших отношениях с Россией. «Но мы понимаем, что эти отношения должны базироваться на принципах самоопределения, демократии и верховенства права», - сказал президент Европарламента.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поблагодарил президента Европарламента за понимание ситуации в Украине.

Председатель ВР сообщил, что во время встречи с президентом Европарламента обсуждались вопросы наполнения конкретным содержанием проекта «Восточное партнерство» и углубления дальнейшего сотрудничества.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Инаугурационный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.