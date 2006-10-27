Кучма намекает, что Ющенко с Януковичем мало каши съели

В президентском законопроекте о Кабинете министров говорится о формировании двух центров исполнительной власти, считает экс-президент Украины Леонид КУЧМА.

Как сказал он в интервью еженедельнику «2000» (№43 от 27 октября - 2 ноября), “в так называемом альтернативном проекте Банковой о Кабинете министров Украины речь идет по сути о формировании двух центров исполнительной власти - правительства и Секретариата Президента”.

По словам Л.КУЧМЫ, отсутствие законов о Кабмине и Президенте можно обьяснить недостатком «политической зрелости и ответственности в рядах украинской элиты». Он напомнил, что «ей всего 15 лет».

Как сказал Л.КУЧМА, «подростку из педагогических соображений говорят, что он большой. И это верно: большой. Иной - под потолок, выше отца, но это не значит, что он уже взрослый». По его словам, именно этим и можно объяснить наличие альтернативного законопроекта о правительстве, который разработан в Секретариате Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 октября правительство направило на рассмотрение Верховной Рады собственный проект закона о Кабинете министров. Секретариат Президента неоднократно критиковал правительственный проект закона о Кабмине.

18 октября первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК представил президентский проект закона о Кабинете министров. Он отметил, что президентский законопроект называется «О Кабинете Министров и центральных органах исполнительной власти». По его словам, в этом есть принципиальное отличие от правительственного законопроекта, поскольку президентский законопроект значительно шире.

А.ЯЦЕНЮК выделил ряд существенных преимуществ президентского законопроекта. В частности, он отметил, что законопроектом вносятся изменения в систему управления в Кабинете Министров и министерствах. По словам первого заместителя главы Секретариата Президента, сейчас в системе правительства существует целый ряд государственных комитетов, которые «непонятно для кого созданы и действуют сами для себя». По словам А.ЯЦЕНЮКА, Президент считает, что должна быть построена четкая вертикаль власти. В частности, в нее входят министерства, которые в соответствии с законопроектом, исполняют политическую роль, и подчиненные министерствам госкомитеты и агентства, которые реализуют административную функцию.

Также А.ЯЦЕНЮК сообщил, что законопроектом регулируются вопросы государственной службы. Он напомнил, что президентским законопроектом снова вводятся должности госсекретарей. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что представление на их назначение является исключительной компетенцией Кабинета министров.

Кроме этого, по словам А.ЯЦЕНЮКА, законопроектом регулируется механизм скрепления решений Президента Кабинетом Министров. В частности, законопроектом предусмотрены механизмы скрепления президентских указов, но они сбалансированы процедурой их опубликования. А.ЯЦЕНЮК пояснил, что президентский указ не может быть опубликован без подписи премьер-министра и профильного министра.