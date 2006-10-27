Социалисты подметут Донбасс

Социалисты завтра во всех регионах Украины проведут мероприятия, направленные на улучшение благоустройства придомовых территорий, детских площадок, мест отдыха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, так, в Сумах активисты городской организации и члены обкома СПУ очистят от мусора площадку, где расположен детский городок им. архитектора Ю.Градиля, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы и ограждение.

В Донецкой области 28 октября стартует акция социалистов "Чистый двор - чистая улица - чистый город". В этот день социалисты всех городских и районных организаций области планируют выйти на субботник “и не только словами, но и делом отметить 15-летний юбилей СПУ”, сообщили в пресс-службе.

"Уверен, что мы найдем много активных людей, которые последуют нашему примеру, будут заботиться о своих дворах, домах, подъездах. Наши действия - это также обращение в адрес муниципальной власти, которую мы призываем лучше относиться к своим профессиональным обязанностям. Я убежден, что люди оценят нашу инициативу - ведь она принесет пользу всем", - сказала первый секретарь Донецкого горкома СПУ О.ИВАЩЕНКО.

Во многих регионах мероприятия в рамках Всеукраинского социалистического субботника стартовали еще в прошлые выходные.

Например, в Шепетовке (Хмельницкая область) совместными усилиями социалистов и жителей города была очищена от грязи и мусора значительная центральная часть территории города, а в новом парке, что возле дома культуры, посажено 300 саженцев разных деревьев, сообщили в СПУ.

В Полтавской области социалисты особое внимание уделили благоустройству территории вокруг памятников, мемориальных знаков, исторических мест.

"Нам - социалистам, приятно делать дела, которые сделают город лучше. Этим мы отличаемся от других партий - коллективизмом, дисциплиной и конкретными действиями", - отметил депутат городского совета от СПУ Борис ПЕТТЕР.