Яценюк пролетает?

Президиум партии «Народный Союз Наша Украина» утвердил персональный состав Уставного комитета по подготовке ко второму этапу третьего съезда НСНУ во главе с народным депутатом Борисом БЕСПАЛЫМ и Программного комитета во главе с первым заместителем председателя Центрального исполкома НСНУ Игорем ЖДАНОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член президиума Совета «Нашей Украины», народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

По его словам, до 4 ноября из областей должны поступить предложения по программе и уставу партии, а 7 ноября все группы должны обобщить предложения.

На вопрос, почему не было поддержано предложение председателя Совета НСНУ Романа БЕССМЕРТНОГО, чтобы Программный комитет возглавил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, П.ЖЕБРИВСКИЙ ответил, что А.ЯЦЕНЮКА не было сегодня на заседании президиума НСНУ.

«Это все-таки техническая работа», - сказал он. По словам П.ЖЕБРИВСКОГО, президиум решил, что, скорее всего, ко второму этапу съезда НСНУ будут подготовлены тезисно намерения относительно изменения программных документов, после этого состоится обсуждение в областях и за полгода можно будет выйти на основательную программу партии.