Тимошенко заставит Кушнарева отвечать за свои слова

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко обещает подать судебный иск против одного из лидеров Партии регионов Евгения Кушнарева, если с его стороны не прекратятся обвинения в ее адрес относительно незаконной деятельности на посту руководителя ЕЭСУ.

Об этом она заявила в четверг, 26 октября, в эфире программы "Я так думаю" на канале "1+1".

Такая реакция Тимошенко была связана с высказыванием Кушнарева относительно того, что в 1996-1997 году компания ЕЭСУ сотрудничала с российско-американской кампанией "Итера", которая, по его словам, являлась "практически монопольным поставщиком среднеазиатского и российского газа в Украину".

"Я прошу вас задуматься, почему в народе уже много лет называют вас газовой королевой", - сказал Кушнарев. Он отметил, что именно непрофессиональные действия "оранжевой власти" привели к значительному росту цен на газ.

"Когда Путин приехал в Украину, вам нужно было не глазки ему строить, а договариваться о цене на газ", - сказал Кушнарев.

Со своей стороны лидер БЮТ продемонстрировала постановление Верховного Суда Украины, согласно которому все уголовные дела против нее были закрыты в связи с отсутствием состава преступления.

"Если вы отмените такие решения суда, тогда говорите такие вещи, а нет, то вы завтра получите иск в суд, который вас будет принуждать отвечать за свои слова и за то, что вы касаетесь моей чести и достоинства", - сказала лидер БЮТ.

Корреспондент