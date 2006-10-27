Украина не получит новое соглашение с ЕС без ВТО

Украина сможет начать работать над углубленным соглашением с ЕС, если завершит процесс присоединения ко Всемирной торговой организации до конца года.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер в интервью Би-Би-Си.

"Мы ждем последнего шага в процессе украинского присоединения к ВТО. Премьер-министр Янукович был в Брюсселе в конце сентября, и он заверил в его усилиях, которые он приложит с правительством, завершить все необходимы шаги для присоединения к ВТО до конца этого года. Мы надеемся, это будет возможным", - отметила еврокомиссар.

Говоря об углубленном соглашении, можно ли включить в него слова о перспективе для Украины стать в будущем членом ЕС, Ферреро-Вальднер ответила: "Украина сейчас – член европейской политики соседства, страна европейской политики соседства. И политика соседства четко - не о членстве".

"Но в то же время будущее – открыто, будущее нельзя предугадать, двери – не открыты, но и не закрыты. Пожалуйста, смотрите на выгоды, когда Украина получает постоянно больше и больше, приближаясь к ЕС. Следующим шагом будет углубленное соглашение, если Украина завершит процесс присоединения к ВТО", - сказала еврокомиссар.

Она также отметила важность продолжения процесса реформ в Украине.

"Я думаю, важнейшее – это углублять роботу над демократическими и правовыми реформами, предпринимать последующие шаги в борьбе с коррупцией, создавать прозрачный бизнес-климат. Очень важно, что бизнес-сообщество будет расти и иностранные инвесторы придут", - сказала Ферреро-Вальднер.

Она также назвала ключевыми вопросами "начало переговоров о новом углубленном соглашении между Украиной и ЕС, сотрудничество в сфере энергетики через имплементацию меморандума относительно энергетики, ядерной безопасности, работу над упрощением визового режима, соглашением о реадмиссии и также сотрудничество во многих региональных проблемах, в частности, Приднестровье".

Ферреро-Вальднер сообщила, что планирует ратифицировать вместе с министром иностранных дел Борисом Тарасюком соглашение об упрощении визового режима в пятницу во время саммита Украина-ЕС.

Украинская правда