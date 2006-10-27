Сегодня Ющенко принимает участие в Саммите Украина-ЕС

Сегодня в Хельсинки Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в Саммите Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз на заседании будут представлять премьер-министр Финляндии Матти ВАНГАНЕН, президент Европейской Комиссии Хосе Мануэль БАРРОЗУ, генеральный секретарь Совета ЕС Хавъер СОЛАНА. Запланировано выступление Президента Украины.

Во время саммита планируется обсудить такие ключевые вопросы: оценка актуального состояния сотрудничества, в частности, реализации Плана действий Украина-ЕС; выведение отношений Украина-ЕС на качественно новый уровень по окончании действий Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (2008 год), в частности, заключение нового рамочного соглашения; учреждение переговоров относительно создания углубленной зоны свободной торговли Украина-ЕС с перспективой последующей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС; сотрудничество в сфере Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, в частности, относительно урегулирования Приднестровского конфликта; развитие отношений в сферах юстиции, свободы и безопасности, в частности, возможно парафирование соглашений об упрощении визового режима и реадмиссию; углубление сотрудничества в сфере энергетики, в том числе – реализация Меморандума о понимании относительно сотрудничества в энергетической сфере (от 1.12.2005 г.); участие Украины в реализации новой энергетической стратегии ЕС и достройка нефтепровода Одеса-Броды-Плоцк.

Также на саммите запланировано рассмотрение других вопросов сотрудничества, в частности, в сфере транспорта, торговли, инвестиций и тому подобное.

После этого запланирована общая пресс-конференция Президента Украины, главы правительства Финляндии, председателя Еврокомиссии и генсека Совета ЕС.

Также запланирована встреча В.Ющенко из Ж.М.Баррозу.

В этот же день В.Ющенко встретится со спикером парламента Финляндской Республики Пааво ЛИППОНЕНОМ.

Вечером 27 октября В.Ющенко вернется в Киев.