Ющенко дал орден ректору Московского госуниверситета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил ректора Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктора САДОВНИЧЕГО орденом «За заслуги» I степени.

Текст соответствующего указа от 26 марта 2009 года размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

Как отмечается в указе, ректор МГУ, вице-президент и академик Российской академии наук, иностранный член Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук, профессор В.САДОВНИЧИЙ награжден за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-российского сотрудничества в области образования и науки, многолетнюю плодотворную научную и общественную деятельность.