Операция "Переизбрание": команда Порошенко ищет способ не пропустить Тимошенко во второй тур выборов - СМИ

Команда Порошенко сейчас активно работает над планом переизбрания Петра Алексеевича на пост президента. Поиск комфортного соперника, у которого Порошенко смог бы выиграть президентские выборы - большой вопрос, который требует решения, пишет Украинская правда.

Совещания по поводу переизбрания Порошенко в так называемом "кухонном кабинете" президента начались еще прошлым летом. Тогда они не имели конкретики, речь шла о свежих рейтингах и активности лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Сейчас Юлия Тимошенко самым серьезным конкурентом Порошенко на будущих президентских выборах остается. Последние полгода она опережает его по данным всех соцопросов.

Как не дать Тимошенко выйти во второй тур президентской гонки, заведя вместо нее удобного для Петра Алексеевича кандидата, уже несколько месяцев остается важнейшим вопросом для политтехнологов Банковой.

Читайте такжеОперация "Переизбрание": Порошенко пойдет на второй срок с обещаниями о вступлении в ЕС, о завершении войны ни слова - СМИ

Учитывая социологические данные, в том числе закрытую социологию АП, легче найти кандидата, которому Петр Алексеевич проигрывает. При этом, в кругу претендентов на эту роль есть как очевидные фамилии вроде Юлии Тимошенко, так и неожиданные – Анатолий Гриценко или Святослав Вакарчук.

На сегодня Порошенко имеет более-менее высокие шансы выиграть во втором туре разве что у лидера "Оппоблока" Юрия Бойко или Вадима Рабиновича, рейтинг которого в последнее время неожиданно растет.

Также, в команде Порошенко рассматривают вариант второго тура с лидером "радикалов" Олег Ляшко.

С одной стороны, продвижение Ляшко позволит нивелировать фактор Тимошенко, главного конкурента Порошенко, с которой у "радикала" пересекаются электоральные ниши. С другой стороны, на Банковой думают, что смогут контролировать Ляшко и не дать ему выиграть. Уверенность в этом исходит от тесной дружбы Порошенко и олигарха Рината Ахметова, освященной скандально известным "Роттердамом +".

В кулуарах украинской политики уже второй год циркулируют разговоры о финансовых вливаниях Ахметова в партию Ляшко, который стал частым гостем на заводах олигарха, и чьи законопроекты с удивительной регулярностью поддерживает проахметовское крыло "Оппоблока".

Однако, вариант с Ляшко – очень опасный для Порошенко, ведь нет гарантий, что Ляшко, если ему удастся "съесть" Тимошенко в первом туре, не "проглотит" и Порошенко во втором.

Как сообщал УНИАН ранее, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился 19-25 мая этого года, если бы во второй тур президентских выборов вышли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то лидер партии "Батькивщина" победила бы, поскольку ее бы поддержали 32%, а Порошенко - 24%.