Кто есть кто в Нашей Украине, и кто кем должен быть

Действующий президиум “Народного Союза “Наша Украина” и руководитель партии Роман БЕССМЕРТНЫЙ будут готовить второй этап съезда НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член совета НСНУ Борис БЕСПАЛЫЙ.

Он отметил, что сегодня на заседании рассматривались вопросы организационного характера. В частности, были сформированы рабочие группы. Первая группа, которую он возглавил – уставная, вторая группа - будет заниматься разработкой программы партии.

Б.БЕСПАЛЫЙ отметил, что Совет партии решил, что эта группа сама изберет себе руководство (в то же время другие депутаты сообщили, что президиум рекомендовал избрать сопредседателями этой группы Ивана ВАСЮНИКА и Арсения ЯЦЕНЮКА. А Николай КАТЕРИНЧУК утверждает, что эту группу возглавил уже его заместитель Игорь ЖДАНОВ).

Б.БЕСПАЛЫЙ отказался говорить о том, какие могут быть изменения, отметив, что «Наша Украина» демократическая партия и все изменения будут обсуждаться. Он привел пример, что сегодня в партии различные взгляды на то, кем должен быть Виктор ЮЩЕНКО относительно НСНУ. По его словам, одни высказываются за то, чтобы он (В.ЮЩЕНКО) был непосредственным руководителем партии, а другие за то, чтобы остался почетным председателем.

По словам Б.БЕСПАЛОГО, есть ряд других вопросов, над которыми будут работать эти рабочие группы.

Отвечая на вопрос, почему не было принято решение о том, кто возглавит организационный комитет Б.БЕСПАЛЫЙ отметил, что с открытием съезда функции оргкомитета были исчерпаны. Он напомнил, что этот оргкомитет возглавлял председатель совета партии Р.БЕССМЕРТНЫЙ. «На сегодня съезд уже открыт, он начал работу, следовательно полномочия организационного комитета в этой части (подготовке съезда) исчерпаны и его члены продолжают выполнять исключительно технические функции, а работает два органа: программная комиссия и уставная комиссия», - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ.

Б.БЕСПАЛЫЙ подчеркнул, что совет партии «заранее никак судьбу съезда не решал, поэтому нет никаких решений, которые бы позволили сказать, кто какую должность займет после съезда, но совет партии и председатель совета партии БЕССМЕРТНЫЙ - выполняют свои полномочия, это постоянно действующий орган… И поэтому пока не будет избран и утвержден съездом новый состав совета, то совет, президиум, председатель партии являются полномочными». При этом он добавил, что все уставные органы «Нашей Украины» работают в нормальном режиме.

Отвечая на вопрос, может ли «Наша Украина» попросить парламент не рассматривать на следующей пленарной неделе вопрос отставки министров, Б.БЕСПАЛЫЙ отметил, что этот вопрос сегодня не рассматривался. Он подчеркнул, что позиция «Нашей Украины» по этому вопросу была сформулирована ранее и она заключается в том, что «Наша Украина» находится в оппозиции к правительству ЯНУКОВИЧА, к антикризисной коалиции, и «Наша Украина» на сегодня не ведет никаких коалиционных переговоров ни с одной политической силой.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что сегодняшний совет партии был посвящен выполнению требований Президента. «Я доволен атмосферой на совете партии и принятые сегодня решения позволят в ближайшее время выйти на принятие необходимых решений на съезде», - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что вопрос подтверждения полномочий Р.БЕССМЕРТНОГО сегодня не рассматривался. Он рассказал, что в соответствии с уставными нормами, пока не завершится съезд и не будет решено на съезде, руководители партии остаются на своих должностях.

«Поэтому его (Р.БЕССМЕРТНОГО) заявления, что он на сегодняшний день исполняющий обязанности не могут так рассматриваться», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.