Скандал вокруг Евровидения-2017: Украина намерена судиться за возвращение €15 миллионов, замороженных Швейцарией

20:37, 10 августа 2017
Политика
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Правительство принимает меры для возвращения средств финансовой гарантии для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" в государственный бюджет Украины.

Финал Евровидения-2017 начнется в 22:00 / Фото УНИАН

Кабмин разрешил Минюсту закупить юридические услуги для представления интересов Украины в суде в Швейцарии для возврата средств финансовых гарантий для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Согласно распоряжению, в правительстве планирует закупить юруслуги по переговорной процедуре для защиты прав и интересов государства в деле по иску "государство Украина к компании "Euronews SA".

В пояснении к документу указано, что правительство принимает меры для возвращения средств финансовой гарантии для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" в государственный бюджет Украины.

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Также отмечается, что это распоряжение позволит Минюсту своевременно закупить юруслуги для "защиты прав и интересов Украины во время рассмотрения указанного дела в суде первой инстанции кантона Женевы Швейцарской Конфедерации".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 22 июня Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые были выделены правительством Украины в качестве гарантии проведения Евровидения. Однако управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.
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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
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