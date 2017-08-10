Скандал вокруг Евровидения-2017: Украина намерена судиться за возвращение €15 миллионов, замороженных Швейцарией

Кабмин разрешил Минюсту закупить юридические услуги для представления интересов Украины в суде в Швейцарии для возврата средств финансовых гарантий для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Согласно распоряжению, в правительстве планирует закупить юруслуги по переговорной процедуре для защиты прав и интересов государства в деле по иску "государство Украина к компании "Euronews SA".

В пояснении к документу указано, что правительство принимает меры для возвращения средств финансовой гарантии для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" в государственный бюджет Украины.

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Также отмечается, что это распоряжение позволит Минюсту своевременно закупить юруслуги для "защиты прав и интересов Украины во время рассмотрения указанного дела в суде первой инстанции кантона Женевы Швейцарской Конфедерации".