Партия регионов «созналась», что ей слабо купить 50 тысяч людей

Партия регионов гарантирует организованность и порядок при проведении акций протеста в Киеве, если не будет провокаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ журналистам во время митинга протеста, который проходит сегодня на Майдане Незалежности в Киеве.

Он также подчеркнул, что Партия регионов готова повысить жесткость своих требований, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет указы об одновременном проведении досрочных президентских и парламентских выборов.

Комментируя предположение журналистов о, возможно, заказном характере акции и что якобы ее участникам платили деньги, А.ЕФРЕМОВ отметил: «По нашим данным, в Киев из регионов сегодня приехали более 50 тыс. человек. В таком количестве купить людей невозможно».

А.ЕФРЕМОВ также отметил, что его политическая сила гарантирует организованность проведения митингов и соблюдение порядка в общественных местах участниками, если «не будет провокаций со стороны власти».

В то же время, народный депутат от Партии регионов, бывший министр обороны Александр КУЗЬМУК в своем выступлении на митинге подверг жесткой критике государственную политику в сфере национальной безопасности и обороны, особенно в вопросах обеспечения боеспособности армии и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

«Впервые в истории нашего государства сегодня офицерские семьи официально остались за чертой бедности», - отметил он.