Политсовет НСНУ подтвердил полномочия Бессмертного

Политсовет партии “Народный Союз Наша Украина” подтвердил полномочия Романа БЕССМЕРТНОГО как руководителя партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член Политсовета Юрий ПАВЛЕНКО, комментируя сегодняшнее заседание Политсовета.

Он отметил, что в начале заседания Р.БЕССМЕРТНЫЙ сам поднял вопрос о смене руководства, но Совет отказался это делать, и сейчас продолжается его отчет.

Перед началом Политсовета Ю.ПАВЛЕНКО сказал журналистам, что сегодня партия не будет определяться, кто ее возглавит и кто войдет в состав руководства. Он напомнил, что сегодня должны быть созданы рабочие группы, которые, по его словам, и дадут соответствующие рекомендации второму этапу съезда НСНУ.

«Сейчас должна состояться жесткая дискуссия о сложившейся в партии ситуации», - добавил он.

В свою очередь другой член Политсовета НСНУ Николай КАТЕРИНЧУК в интервью журналистам выразил мнение, что старое руководство партии должно уйти в отставку, включая и его самого.

По его убеждению, должно прийти новое руководство, должен быть изменен устав, который бы позволил развиваться партии в демократическом направлении, и самый главный вопрос – вопрос идеологии. «Мы должны определиться: если мы заявляли, что мы партия Майдана, то мы не должны предавать людей», - заявил он.

Также, по словам Н.КАТЕРИНЧУКА, сегодня на Политсовете будет проходить дискуссия относительно выступления Президента Виктора ЮЩЕНКО на съезде и претворения в жизнь его требований о реформировании.

«Мне очень приятно, что наши позиции относительно того, как мы видим развитие партии (о смене руководства – УНИАН), которая должна работать в условиях оппозиции, совпали», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он выразил мнение, что председателем партии должен быть непосредственно Виктор ЮЩЕНКО, и это решение должно быть проголосовано на съезде.

Член Политсовета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО, отвечая на вопрос, каким он видит политическое будущее партии, отметил, что с этим определится съезд.

Также член Политсовета Евгений ЧЕРВОНЕНКО сказал журналистам, что поднимет на Совете партии вопрос о том, что «все варианты ЛТД типа «За ЕдУ» и других проектов сверху, они обречены». Он выразил надежду, что будет найдена формула, как формировать партию по демократическому принципу «с низу». Он также выразил надежду, что “сегодня Бог даст разум всем членам Политсовета”.