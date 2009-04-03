Лидеры фракций договорились, чем займется ВР в понедельник

На Согласительном совете лидеры фракций и председатели комитетов парламента согласовали порядок работы Верховной Рады Украины в пленарном режиме в понедельник, 6 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что в понедельник в ВР предусмотрено выступление Президента Европарламента Ганса-Герта ПЕТТЕРИНГА.

Кроме того, 6 апреля парламент планирует принять обращение к правительству США о возобновлении сотрудничества по утилизации твердого ракетного топлива.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что также ВР планирует рассмотреть ряд внесенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроектов, которые определены как безотлагательные.