Лидеры фракций договорились, чем займется ВР в понедельник
12:54, 03 апреля 2009Политика
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К депутатам придет Поттеринг
На Согласительном совете лидеры фракций и председатели комитетов парламента согласовали порядок работы Верховной Рады Украины в пленарном режиме в понедельник, 6 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он напомнил, что в понедельник в ВР предусмотрено выступление Президента Европарламента Ганса-Герта ПЕТТЕРИНГА.
Кроме того, 6 апреля парламент планирует принять обращение к правительству США о возобновлении сотрудничества по утилизации твердого ракетного топлива.
И.КИРИЛЕНКО отметил, что также ВР планирует рассмотреть ряд внесенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроектов, которые определены как безотлагательные.
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