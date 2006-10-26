Черновецкий каждый день наступает на новые мозоли

Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной админисрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что ему все равно, будет ли принят законопроект о разделении должностей мэра и председателя горгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос, что он думает по поводу законопроекта, зарегистрированного КПУ, о разделении должностей.

«Каждый день я наступаю на новые мозоли разных людей, которые имеют разные интересы в киевском городском имуществе, в том числе и депутатов Верховного Совета. Они будут пытаться разделять мои полномочия или умножать их – меня это не волнует. Меня избрали киевляне, и я до последнего дня буду исполнять обязанности. Сколько будет мне отведено времени, столько я и буду делать хорошее», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также сообщил журналистам, что подготовил перечень вопросов, которыми «может гордиться». «В ближайшее время я проведу пресс-конференцию, на которой многие вещи вам разъясню», - пообещал мэр.

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