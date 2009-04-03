Азаров: Тимошенко поиздевалась над пенсионерами и инвалидами

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ считает, что решение Кабинета министров об увеличении пенсий и социальной помощи малообеспеченным гражданам и инвалидам на 7,5 грн. выглядит издевательски.

«Анонсированное правительством повышение с 1 апреля минимальной заработной платы можно оценивать только по принципу «посчитали – прослезились», - говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов комментарии народного депутата. По мнению Н.АЗАРОВА, «первоапрельская шутка правительства ТИМОШЕНКО не удалась, и этот розыгрыш вскоре обернется человеческими трагедиями, нарастанием социального напряжения».

Народный депутат напомнил, что с 1 апреля 2009 года, согласно закону «О государственном бюджете Украины на 2009 год», ответственность за который взяла на себя нынешняя правительственно-парламентская коалиция, минимальная зарплата увеличивается с 605 до 625 гривен – то есть на 20 грн. В целом в течение 2009 года минимальная зарплата будет повышена на 64 грн. (с 605 до 669 грн).

Однако, констатирует Н.АЗАРОВ, во-первых, повышение минимальной зарплаты никак не затронуло работников бюджетных учреждений, для которых она «заморожена» на уровне октября прошлого года (545 грн.), т.е. эта категория граждан ежемесячно недополучит 80 грн.

Во-вторых, не сделано синхронного повышения прожиточного минимума, как это было в предыдущие годы – а, следовательно, в условиях инфляции и безработицы.

«Практически это означает, что в нашей стране каждый из нуждающихся в помощи государства, которая рассчитывается исходя из прожиточного минимума, недополучает 122-199 гривен ежемесячно», - заявил Н.АЗАРОВ.

Установленные законом о бюджете размеры прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения сознательно занижены и рассчитаны на старом наборе «потребительской корзины».

Как следствие, занижены размеры пенсий, государственной помощи, социальных выплат, которые определены, исходя из размера прожиточного минимума.

Кроме пенсионеров, это касается выплат одиноким матерям, семьям с детьми, детям-инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и т.д.

На этом фоне, отмечает Н.АЗАРОВ, просто издевательством выглядит решение Кабмина об увеличении размера пенсии, государственной социальной помощи инвалидам, инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также лицам, у которых нет прав на пенсию, на 7,5 грн.

«Таким образом, правительство ТИМОШЕНКО «осчастливливает» пенсионеров 1 пакетом молока и 1 буханкой хлеба в месяц, хотя прибавка должна быть как минимум в 10 раз больше, чтобы люди могли элементарно выжить», - подытожил Н.АЗАРОВ.